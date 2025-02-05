Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью

Дания изменит правила прохода танкеров с нефтью из России

Датское морское управление объявило об усилении контроля за судами, стоящими на якоре вблизи порта Скаген и перевозящими российскую нефть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно нему, новые меры подразумевают ужесточение безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, особенно в контексте увеличения числа старых танкеров, которые перевозят нефть через Датские проливы.

Отмечается, что меры по ужесточению контроля приняты в связи с необходимостью реагирования на «активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Ранее сообщалось, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США.