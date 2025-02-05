Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 5 февраля 2025Мир

Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью

Дания изменит правила прохода танкеров с нефтью из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Датское морское управление объявило об усилении контроля за судами, стоящими на якоре вблизи порта Скаген и перевозящими российскую нефть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно нему, новые меры подразумевают ужесточение безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, особенно в контексте увеличения числа старых танкеров, которые перевозят нефть через Датские проливы.

Отмечается, что меры по ужесточению контроля приняты в связи с необходимостью реагирования на «активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Ранее сообщалось, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Зеленский встретился с главой МИД Великобритании

      Лавров пообещал музыкальный конкурс «Интервидение» без извращений

      Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью

      Украинский военный заявил о нежелании возвращаться на Украину

      Пэм Бонди привели к присяге в качестве министра юстиции США

      Жена бойца СВО пожаловалась на отсутствие помощи в расселении дома с износом 100 %

      Путин тремя словами оценил работу российских военных на курском направлении

      Жену Канье Уэста заметили на прогулке без трусов

      Президент Болгарии раскритиковал ЕС из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше