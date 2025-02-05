Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 5 февраля 2025Забота о себе

Девушка попала в больницу из-за привычки спать в трусах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @kaelabetsy

Американку по имени Каэла госпитализировали из-за сильных болей, причиной которых стала ее привычка спать в нижнем белье. Своей историей 26-летняя девушка поделилась с изданием Metro.

Она рассказала, как перед сном надела трусы, а проснувшись, обнаружила, что ткань сильно натянулась и порезала ей промежность. Девушка предположила, что рана заживет сама, но через несколько дней почувствовала сильное жжение и симптомы лихорадки. Врач прописал ей антибиотики, но уже через два дня боль была настолько сильной, что потребовалась госпитализация.

«Я не могла ни сидеть, ни стоять, ни даже лежать. Моим единственным выходом было поехать в больницу, лежа на левом боку, — ране находилась справа от влагалища», — рассказывает Каэла. В больнице у девушки диагностировали кисту расположенной на половой губе бартолиновой железы диаметром 4,8 сантиметра, а анализ крови показал, что к кисте добавилась инфекция.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Каэла провела несколько дней в больнице, пока киста не лопнула. После этого девушка смогла нормально сидеть, стоять и лежать. Девушка добавила, что после случившегося спит исключительно без нижнего белья.

Ранее терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амир Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. По его словам, из-за этого человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству Саркисяна. Он обвинил мужчину в гибели украинцев на Майдане

      Инспектор Россельхознадзора за взятку ускорил ввоз овощей в Россию и оказался под арестом

      Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Экономист предсказал подорожание одного популярного напитка

      Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

      Рыболов поймал огромного тунца размером со взрослого мужчину

      Россиянин поехал в Словакию и попал в крупнейшее цыганское гетто в Европе

      59-летняя модель снялась в бикини в объятиях возлюбленного

      Зеленского обвинили в угнетении румын

      Никарагуа вышла из ФАО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше