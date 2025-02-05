Девушка попала в больницу из-за привычки спать в трусах

Американку по имени Каэла госпитализировали из-за сильных болей, причиной которых стала ее привычка спать в нижнем белье. Своей историей 26-летняя девушка поделилась с изданием Metro.

Она рассказала, как перед сном надела трусы, а проснувшись, обнаружила, что ткань сильно натянулась и порезала ей промежность. Девушка предположила, что рана заживет сама, но через несколько дней почувствовала сильное жжение и симптомы лихорадки. Врач прописал ей антибиотики, но уже через два дня боль была настолько сильной, что потребовалась госпитализация.

«Я не могла ни сидеть, ни стоять, ни даже лежать. Моим единственным выходом было поехать в больницу, лежа на левом боку, — ране находилась справа от влагалища», — рассказывает Каэла. В больнице у девушки диагностировали кисту расположенной на половой губе бартолиновой железы диаметром 4,8 сантиметра, а анализ крови показал, что к кисте добавилась инфекция.

Каэла провела несколько дней в больнице, пока киста не лопнула. После этого девушка смогла нормально сидеть, стоять и лежать. Девушка добавила, что после случившегося спит исключительно без нижнего белья.

Ранее терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амир Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. По его словам, из-за этого человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.

