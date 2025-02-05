«Дом-книжку» на Новом Арбате заменят кораблем из «Звездных войн»

«Дом-книжку» на Новом Арбате заменят похожие на корабль из «Звездных войн» башни

Аварийный «дом-книжку» на Новом Арбате в Москве могут заменить похожие на корабль из «Звездных войн» башни. Первые рендеры будущего комплекса опубликовал Telegram-канал «Недвижимость инсайды».

Речь идет о комплексе секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который находится по адресу Новый Арбат, 36 и внешне напоминает книгу. В недавнем интервью РИА Новости заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов заявил, что дом будет снесен, а на его месте появится современный социокультурный кластер.

Новое здание СЭВ будет в три раза больше предыдущего. Небоскребы, напоминающие космический корабль из «Звездных войн», будут достигать 355 метров в высоту, тогда как «книжка» была всего 106 метров. В состав комплекса войдут две башни, соединенные между собой мостиком.

На изображениях также видно пристройку с огромным стеклянным шаром, напоминающую нынешний ТЦ «Сфера» — скорее всего, это здание тоже отдадут под торговые площади. Авторы публикации предупредили, что до реализации проект еще может поменяться.

В октябре 2024 года «дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным. Тогда говорилось о планах реконструировать здание и привлечь для этого частного инвестора.