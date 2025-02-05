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15:47, 5 февраля 2025Россия

Дважды раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «отсутствия оснований»

В Коми дважды раненому бойцу СВО отказали в выплате
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дважды раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине из Коми отказали в выплате из-за «отсутствия оснований». Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

На передовой россиянин получил два ранения. Вернувшись в родной регион, он обратился в Комплексный центр социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара с заявлением о получении положенной ему единовременной выплаты. Однако в указанной выплате ему было отказано «по причине отсутствия оснований».

Дело дошло до суда, который встал на сторону участника СВО. Чиновников обязали произвести ему две выплаты на общую сумму полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что раненому бойцу СВО отказали в хирургическом вмешательстве в больнице Томской области. Ему пришлось обратиться в прокуратуру. В итоге операцию ему провели под надзорным сопровождением ведомства.

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