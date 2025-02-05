Euroclear оказался недоволен доходами от замороженных активов России

Euroclear: В 2024 году упали доходы от замороженных активов Банка России

Снижение процентных ставок обернулось для Euroclear падением доходов от замороженных активов Банка России. Об этом сообщается на сайте депозитария.

Там также полагают, что доходы от этих средств продолжат сокращаться и в будущем, хотя многое зависит от развития политической ситуации. В такой ситуации Euroclear пообещал действовать осмотрительно и укреплять свой капитал, удерживая остаток прибыли, связанной с российскими санкциями, в качестве буфера против текущих и будущих рисков.

Euroclear также признал, что из-за заморозки активов РФ он столкнулся с многочисленными судебными разбирательствами в российских судах, направленными в основном на доступ к заблокированным средствам.

«Несмотря на все юридические действия, предпринятые Euroclear, и значительные мобилизованные ресурсы, вероятность неблагоприятных решений в российских судах высока, поскольку Россия не признает международные санкции», — констатировал депозитарий.

Ранее сообщалось, что Euroclear пообещал провести второй платеж в европейский фонд для Украины в марте 2025 года. Речь идет о почти двух миллиардах евро. Первый платеж составил в 1,55 миллиарда.