Евросоюз пригрозил ударить «базукой» по Кремниевой долине

FT: В ответ на пошлины Трампа ЕС ударит по технологическим компаниям США

Если президент США Дональд Трамп выполнит свои тарифные угрозы в отношении Европейского союза, тот ответит на это мерами в отношении технологических компаний из Кремниевой долины. Об этом сообщило издание Financial Times.

Речь идет о применении такого механизма, как Anti-Coercion Instrument (ACI), который в свое время окрестили «базукой». Он предназначен для «противодействия принуждению», а его первыми целями могут стать крупные технологические компании США.

Издание напомнило, что данный инструмент следует рассматривать как самый жесткий из возможных ответов, не нарушающих международное право. Его разработали еще во время первого срока Трампа. Он позволяет исполнительному органу ЕС вводить ряд ограничений, если выяснится, что та или иная страна использует пошлины для принуждения к изменению политики.

ACI дает ЕС возможность прибегать к очень широкому спектру ответных мер. Среди них отмена защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, Брюссель сможет блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых компаний.

В ходе закрытых дискуссий большинство высокопоставленных европейских чиновников поддержали необходимость таких шагов. Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявила, что, несмотря на ACI, ЕС, возможно, понадобятся более быстрые ответные меры.

«Скорость — один из ключевых вопросов, мы должны быть готовы быстрее, чем в прошлый раз. Мы должны быть более сплоченными и быстрыми», — призвала она.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к пошлинам на импорт европейских товаров в США. В такой ситуации Брюссель намерен вести прагматичную политику и переговоры.