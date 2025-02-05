Хоккеист «Ак Барса» оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

Хоккеист «Ак Барса» Галимов поблагодарил десятилетнего фаната за брошенную кепку

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист поблагодарил болельщика за поддержку и пообещал передать мальчику шапку, кепку и игровую форму. «Спасибо, что бросил шапку после хет-трика. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся, все будет отлично», — заявил он.

Причиной задержания стало то, что фанат Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.