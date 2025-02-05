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11:51, 5 февраля 2025Экономика

Назван новый повод для повышения ключевой ставки

MMI: Подтвержденное ускорение экономики РФ в январе приведет к росту инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Russia PMI Compоsite, который характеризует совокупный выпуск в промышленности и услугах, в январе вырос с 51,1 пункта до 54,7 пункта. С учетом роста с 50,8 пункта до 53,1 пункта индекса Russia PMI mfg, который говорит о конъюнктуре в обрабатывающей промышленности, можно говорить о продолжении ускорения экономики в 2025 году, пишет Telegram-канал MMI.

Аналитики указывают, что такие данные подтверждают тезис, высказанный накануне департаментом исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России. Речь шла о том, что сокращение кредитования в декабре связано не с охлаждением экономики, с активными бюджетными вливаниями. Другими словами, кредиты стали брать в меньших объемах из-за масштабной денежной поддержки со стороны государства.

Такая ситуация выглядит поводом для нового повышения ключевой ставки Центробанка в феврале. В конце декабря регулятор отказался менять жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) из-за падения кредитования, предположив, что оно может быть связано с высокими ставками банков. Но если связи нет, то на первый план вновь выходит инфляция, которая в декабре только ускорилась, а в январе не замедляется.

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В пресс-релизе S&P Global (подсчитывает индексы PMI) сказано, что темпы роста производства увеличиваются на фоне новых заказов и улучшения спроса. Компании демонстрируют большую уверенность в перспективах выпуска при росте объемов невыполненной из-за нехватки персонала работе. В результате закупочные цены в январе росли максимальными за последний год темпами, а сами компании увеличили отпускные расценки.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится 14 февраля. Комментируя итоги предыдущего заседания, глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что может говорить только о паузе в вопросе повышения ставки, необходимой для оценки ситуации.

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