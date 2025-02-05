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14:28, 5 февраля 2025Россия

Конфликт с пьяным российским министром у бара попал на видео

В Бурятии конфликт с похожим на министра Гоге человеком у бара попал на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Бурятии конфликт у бара с пьяным человеком, похожим на министра транспорта в республике Александра Гоге, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «БурКОПСоюз».

На представленном видеоролике группа мужчин конфликтует возле ресторана в Улан-Удэ. В состоянии алкогольного опьянения в потасовку хочет вмешаться гражданин, напоминающий российского министра. Его останавливает товарищ и предупреждает, что не нужно ввязываться в драку из-за должности.

По сведениям издания, ролик был снят еще в середине января.

Глава Бурятии Алексей Цыденов решил провести служебную проверку в отношении Гoгe, сообщили телеканалу «Ариг Ус» источники.

Официально власти республики пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики, подозреваемого во взяточничестве.

ЖЗЛ
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