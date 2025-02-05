ИИ Google разрешили использовать в военных целях

CNBC: Google отреклась от принципа не применять ИИ для оружия и слежки

Корпорация Google отреклась от принципа не использовать искусственный интеллект (ИИ) в военных целях. На это обратил внимание телеканал CNBC.

Компания обновила «Принципы ИИ» (AI Principles) на своем сайте — свод правил, касающихся применения искусственного интеллекта. В том числе из списка убрали пункт, в котором утверждалось, что IT-гигант не будет заниматься оружием и технологиями, которые прямо или косвенно причиняют вред людям и используются для слежки.

Старые «принципы ИИ» сохранились в веб-архиве. В новой редакции упоминания оружия и слежки в контексте искусственного интеллекта исчезли. Журналисты CNBC посчитали, что корпорация разрешила себе использовать ИИ в военных целях.

Обновление правил использования ИИ прокомментировал генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис: «Идет глобальная конкуренция за лидерство в области ИИ в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки». В Google отметили, что демократии должны лидировать в разработке ИИ, ориентируясь на свободу, равенство и уважение прав человека.

Авторы CNBC заметили, что в предыдущей версии «Принципов ИИ» отмечалось, что компания «будет учитывать широкий спектр социальных и экономических факторов». В новой редакции говорится, что Google «будет действовать там, где считает, что общие вероятные выгоды существенно превышают прогнозируемые риски и недостатки».

В середине января американская компания OpenAI сняла запрет на применение своего чат-бота в военных целях. Обновленная версия сохранила только положение о неприменении нейросети для причинения вреда себе или другим, включая производство или использование оружия.