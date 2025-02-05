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13:08, 5 февраля 2025Экономика

Москвичи признались в желании купить дом у моря

«Неометрия»: 47,7 процента москвичей хотели бы купить дом у моря
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти половина (47,7 процента) москвичей хотели быть купить дом у моря. Об этом пишет «Москвич mag» со ссылкой на опрос компании «Неометрия».

Речь идет о покупке жилья в Краснодарском крае. Треть москвичей (33,3 процента) оказались не заинтересованы в покупке дома у моря на Кубани. Еще 19 процентов никогда не задумывались о таком приобретении.

Под сдачу в аренду покупку жилья на море рассматривают 33 процента опрошенных. Навсегда переехать в такой дом хотели бы 10 процентов москвичей. Большинство (43 процента) купили бы жилье для сезонного проживания, 14 процентов рассматривают покупку для перепродажи, уже владеют таким жилье 9,5 процента.

Ранее эксперты обратили внимание, что недвижимость в Сочи в среднем стоит дороже, чем на индонезийском острове Бали. Например, за 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей), в Сочи возможно приобрести двухэтажный таунхаус без мебели и в двух километрах от берега моря, а на Бали — такой же дом с двумя спальнями, но с мебелью, бассейном и в двух минутах от пляжа.

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