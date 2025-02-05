На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

Мать погибшего мобилизованного в ТЦК обвинила военкомов в пытках

На Украине мать погибшего в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата) мобилизованного сообщила о пытках своего сына и обвинила военкомов в этом. Об этом пишет «Страна» в своем Telegram.

По словам женщины, ее сын был ограниченно пригоден к службе. Он был принудительно задержан 27 января, а 3 февраля — скончался. На его теле были обнаружены множественные гематомы и травмы.

Мать мобилизованного сообщает о пытках со стороны военкомов. «Считаю, что к нему применяли пытки. Вывод ВЛК и диагноз по направлению в больницу были сфальсифицированы», — заявила она.

Ранее житель другого украинского города — Одессы провел два дня в машине на паркинге из-за действий ТЦК. Его машину заблокировала полиция и хотела отвезти в военкомат.