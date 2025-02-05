Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

Мать погибшего мобилизованного в ТЦК обвинила военкомов в пытках
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине мать погибшего в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата) мобилизованного сообщила о пытках своего сына и обвинила военкомов в этом. Об этом пишет «Страна» в своем Telegram.

По словам женщины, ее сын был ограниченно пригоден к службе. Он был принудительно задержан 27 января, а 3 февраля — скончался. На его теле были обнаружены множественные гематомы и травмы.

Мать мобилизованного сообщает о пытках со стороны военкомов. «Считаю, что к нему применяли пытки. Вывод ВЛК и диагноз по направлению в больницу были сфальсифицированы», — заявила она.

Ранее житель другого украинского города — Одессы провел два дня в машине на паркинге из-за действий ТЦК. Его машину заблокировала полиция и хотела отвезти в военкомат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

      Трамп собрался обнулить доходы Ирана от продажи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше