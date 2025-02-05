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22:28, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали две важные даты для остановки боевых действий

Гончаренко: 12 и 15 февраля появятся шансы остановить боевые действия на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в феврале будет две важные даты, которые могут повлиять на остановку боевых действий на Украине. Шансы представятся 12 и 15 февраля, написал он в Telegram-канале.

«Мы на пороге большой попытки остановить боевые действия», — подчеркнул нардеп.

По его словам, в следующую среду, 12 февраля, планируется провести переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, а также представителей ЕС и госсекретаря США.

В следующую субботу, 15 февраля, по словам Гончаренко, специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет презентовать на Мюнхенской конференции по безопасности план американского лидера по завершению украинского конфликта.

Ранее стало изместно, что сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, Кит Келлог может приехать в Киев.

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