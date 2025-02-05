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13:51, 5 февраля 2025Россия

Находящемуся на СВО бойцу перестали платить после окончание срока действия контракта

Омбудсмен Жамбалова: Контрактник из Бурятии не получал выплат за участие в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Находящемуся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцу перестали платить деньги после окончание срока действия контракта. Об этом сообщила омбудсмен из Бурятии Юлия Жамбалова.

По данным уполномоченного, россиянин подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года и отправился на СВО. Действие контракта составляло один год. С мая 2024 года деньги на его счет перестали поступать, хотя он продолжил службу на фронте и выполнял боевые задачи, уточнила Жамбалова.

По факту отсутствия выплат направили обращение в военную прокуратуру Черноморского флота. Была проведена проверка, которая установила, что с 1 мая по 31 августа 2024 году военнослужащий дополнительными выплатами за участие в мероприятиях СВО действительно не был обеспечен.

«В связи с выявленными нарушениями командиру воинской части внесено представление об их устранении, проведены мероприятия по восстановлению положенных выплат денежного довольствия», — заключила Жамбалова.

Ранее сообщалось о другом бойце из Бурятии, которому больше полугода не платили денежное довольствие. Оказалось, что выплат не поступало, потому что о бойце не было данных в единой информационной системе.

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