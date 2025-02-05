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20:08, 5 февраля 2025Ценности

Наряд Педро Паскаля оценили в сети фразой «если бы похмелье было человеком»

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко
Педро Паскаль

Педро Паскаль. Фото: David A. Smith / Getty Images

Чилийско-американский актер Педро Паскаль пришел на премьеру фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» в ярком наряде и стал объектом обсуждений в сети. Комментарии появились на Daily Mail.

Знаменитость предстал перед публикой в рубашке с флагами различных стран и цветастых брюках, завершив образ классическими черными туфлями. Кроме того, телезвезда надел очки в прозрачной оправе.

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Читатели издания не оценили наряд Паскаля, о чем написали под размещенными кадрами. «Если бы похмелье было человеком», «Кажется, Педро позвали на премьеру во время дня стирки», «Он странный. Запомните эту фразу», «Странный выбор наряда для премьеры», — высказывались многочисленные комментаторы.

В декабре 2024 года Педро Паскаль обнажился на пляже.

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