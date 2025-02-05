Незрячего россиянина избили на собрании сомелье

78.ru: В Петербурге двое избили незрячего мужчину на собрании сомелье

В Санкт-Петербурге двое избили незрячего мужчину на собрании сомелье в гостинице на Невском проспекте. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, по сценарию вечера гости должны были наслаждаться алкогольными напитками. Между тремя участниками дегустации завязался спор, который быстро перерос в драку. 32-летнему мужчине нанесли несколько ударов по голове.

Пострадавшего отвезли в больницу с травмами.

Как утверждает 78.ru, сам конфликт произошел еще в декабре 2024 года. Подозреваемых в нападении задержали только накануне в Басковом переулке. Ими оказались 30-летние местные жители.

Ранее сообщалось, что житель деревни Рабитицы Ленинградской области с инвалидностью жестоко избил 44-летнюю женщину. Тогда у пострадавшей диагностировали четыре перелома, сотрясение мозга и ушибы.