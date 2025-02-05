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13:35, 5 февраля 2025Россия

Незрячего россиянина избили на собрании сомелье

78.ru: В Петербурге двое избили незрячего мужчину на собрании сомелье
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двое избили незрячего мужчину на собрании сомелье в гостинице на Невском проспекте. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, по сценарию вечера гости должны были наслаждаться алкогольными напитками. Между тремя участниками дегустации завязался спор, который быстро перерос в драку. 32-летнему мужчине нанесли несколько ударов по голове.

Пострадавшего отвезли в больницу с травмами.

Как утверждает 78.ru, сам конфликт произошел еще в декабре 2024 года. Подозреваемых в нападении задержали только накануне в Басковом переулке. Ими оказались 30-летние местные жители.

Ранее сообщалось, что житель деревни Рабитицы Ленинградской области с инвалидностью жестоко избил 44-летнюю женщину. Тогда у пострадавшей диагностировали четыре перелома, сотрясение мозга и ушибы.

ЖЗЛ
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