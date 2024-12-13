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11:05, 13 декабря 2024Россия

Россиянин с инвалидностью жестоко избил женщину

РЕН ТВ: житель Ленобласти с инвалидностью жестоко избил 44-летнюю женщину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель деревни Рабитицы Ленинградской области с инвалидностью жестоко избил 44-летнюю женщину, об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в прошлом россиянин уже имел проблемы с законом. Пострадавшую от его действий доставили в больницу с многочисленными травмами.

У женщины диагностировали четыре перелома, сотрясение мозга и ушибы. Ее обидчика удалось задержать.

До этого сообщалось, что житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого.

Пострадавшей сделали операцию и передали информацию в правоохранительные органы. Супруга задержали, свою вину мужчина признал.

Еще раньше в Тальменском районе на Алтае муж избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.

ЖЗЛ
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