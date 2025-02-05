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08:24, 5 февраля 2025Силовые структуры

Обманутый мошенниками россиянин попытался сжечь здания почты и банка

В Кунгуре мужчина по заданию мошенников попытался сжечь почту и банк
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Пермском крае задержали подозреваемого в диверсии россиянина. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мошенники вышли на связь с жителем Кунгура и с помощью ряда психологических манипуляций убедили перевести им 60 тысяч рублей. После этого они убедили мужчину совершить поджог зданий почты и банка. Житель Кунгура выполнил все требования, но результата это не принесло. Здание почты почти сразу потухло, а в случае с банком поджог своевременно ликвидировал охранник учреждения. Поджигателя задержали.

30 января житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на ж/д по заданию Украины.

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