Однопартийцы открестились от Трампа после слов о секторе Газа

Newsweek: Республиканцы раскритиковали план Трампа по сектору Газа

Некоторые члены Республиканской партии раскритиковали план президента США Дональда Трампа «взять под контроль» сектор Газа и заняться его восстановлением. Об этом сообщает Newsweek.

«Комментарии Трампа вызвали замешательство и негативную реакцию со стороны членов Конгресса США, включая некоторых республиканцев (...) Целый ряд однопартийцев Трампа публично выступили против его идеи», — передает журнал.

В частности, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал предложение Трампа «захватить» сектор Газа «проблемным», добавив, что он не думает, что его избиратели будут в восторге от отправки американских войск для взятия под контроль этого региона. Кроме того, сенатор Том Тиллис добавил, что не знает, «при каких обстоятельствах это имело бы смысл, даже для Израиля».

Ранее Трамп по итогам переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.

