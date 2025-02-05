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21:23, 5 февраля 2025Мир

Пэм Бонди привели к присяге в качестве министра юстиции США

Пэм Бонди привели к присяге в качестве нового американского министра юстиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Член Верховного суда Соединенных Штатов Кларенс Томас привел Пэм Бонди к присяге в качестве нового министра юстиции США — генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома, пишет ТАСС.

Как отмечается, церемония состоялась в Овальном кабинете в присутствии главы Штатов Дональда Трампа. Он назвал Бонди «невероятно справедливой».

«Я знаю, я должен сказать, что она будет совершенно беспристрастной по отношению к демократам. И, думаю, она будет настолько беспристрастна, насколько это возможно», — высказал мнение Трамп. Главными направлениями работы для Бонди будет борьба с организованной преступностью, включая наркокартели.

23 января Дональд Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе. До этого стало известно, что глава США назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы. По словам Трампа, Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе.

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