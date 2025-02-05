Пентагон начал работу над планом полного вывода американских войск из Сирии

NBC: Пентагон разрабатывает план полного вывода всех американских войск из Сирии

Пентагон разрабатывает план полного вывода всех американских войск из Сирии. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Минобороны США.

«Президент [США] Дональд Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии, что побудило чиновников Пентагона начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней», — передает издание слова источников.

По словам представителей Пентагона, новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел пятницу в штаб-квартире Центрального командования США, где встречался с высокопоставленными военными руководителями и получал информацию о положении на Ближнем Востоке.

Однако в Белом доме уточнили, что потенциальное сокращение численности американских войск в Сирии не было темой брифинга и целью визита Уолтца.

Ранее Трамп заявил, что администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии. Он подчеркнул, что Вашингтону не следует заниматься проблемами арабской республики.