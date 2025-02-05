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13:44, 5 февраля 2025Мир

Пентагон начал работу над планом полного вывода американских войск из Сирии

NBC: Пентагон разрабатывает план полного вывода всех американских войск из Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Пентагон разрабатывает план полного вывода всех американских войск из Сирии. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Минобороны США.

«Президент [США] Дональд Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии, что побудило чиновников Пентагона начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней», — передает издание слова источников.

По словам представителей Пентагона, новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел пятницу в штаб-квартире Центрального командования США, где встречался с высокопоставленными военными руководителями и получал информацию о положении на Ближнем Востоке.

Однако в Белом доме уточнили, что потенциальное сокращение численности американских войск в Сирии не было темой брифинга и целью визита Уолтца.

Ранее Трамп заявил, что администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии. Он подчеркнул, что Вашингтону не следует заниматься проблемами арабской республики.

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