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14:20, 5 февраля 2025Ценности

Первое появление 18-летнего сына Трампа после инаугурации отца взволновало публику

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Lamarque / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первое появление сына Дональда Трампа Бэррона после прошедшей 20 января инаугурации отца взволновало публику. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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18-летний Трамп впервые появился на учебе в Университете Нью-Йорка в белом свитере, надетом поверх рубашки, темных джинсах и кедах. Папарацци запечатлели парня на территории кампуса в сопровождении охраны. После этого его внешность принялись массово обсуждать в СМИ и соцсетях.

В январе портной высказался о вкусах двухметрового сына Трампа в одежде. По словам собеседника издания, двухметровый Бэррон на самом деле ответственно подходит к выбору нарядов: он сам выбрал ткани, пуговицы и даже подкладку для своих костюмов.

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