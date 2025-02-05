Первое появление 18-летнего сына Трампа после инаугурации отца взволновало публику

Первое появление сына Дональда Трампа Бэррона после прошедшей 20 января инаугурации отца взволновало публику. Об этом сообщает New York Post (NYP).

18-летний Трамп впервые появился на учебе в Университете Нью-Йорка в белом свитере, надетом поверх рубашки, темных джинсах и кедах. Папарацци запечатлели парня на территории кампуса в сопровождении охраны. После этого его внешность принялись массово обсуждать в СМИ и соцсетях.

В январе портной высказался о вкусах двухметрового сына Трампа в одежде. По словам собеседника издания, двухметровый Бэррон на самом деле ответственно подходит к выбору нарядов: он сам выбрал ткани, пуговицы и даже подкладку для своих костюмов.