Пленный ВСУ пожаловался на попытки сослуживцев его уничтожить

Пленный боец Павликович заявил, что ВСУ хотели уничтожить его при сдаче в плен

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Павликович рассказал, как при сдаче в плен его пытались уничтожить украинские операторы дронов. Его слова приводит ТАСС.

«ВСУ уже ушли, покинули две позиции, а мы остались на той позиции, на которой были изначально. Когда мы несли трехсотого, на нас пикировал беспилотник, судя по всему, украинский», — рассказал пленный.

По его словам, украинский беспилотник, пытавшийся ликвидировать пленных, удалось сбить.

Ранее пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня заявил, что старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на нужды армии. Он рассказал, что на ферме трудились десять рабочих.