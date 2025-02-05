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09:12, 5 февраля 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ пожаловался на попытки сослуживцев его уничтожить

Пленный боец Павликович заявил, что ВСУ хотели уничтожить его при сдаче в плен
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Павликович рассказал, как при сдаче в плен его пытались уничтожить украинские операторы дронов. Его слова приводит ТАСС.

«ВСУ уже ушли, покинули две позиции, а мы остались на той позиции, на которой были изначально. Когда мы несли трехсотого, на нас пикировал беспилотник, судя по всему, украинский», — рассказал пленный.

По его словам, украинский беспилотник, пытавшийся ликвидировать пленных, удалось сбить.

Ранее пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня заявил, что старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на нужды армии. Он рассказал, что на ферме трудились десять рабочих.

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