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07:41, 4 февраля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об обмане рабочих на Украине

Пленный Магиня: рабочим на Украине удерживают зарплату якобы на нужды ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Магиня заявил, что старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на нужды армии. Его слова приводит РИА Новости.

Магиня рассказал, что на ферме трудились десять рабочих.

«С каждой зарплаты старший — Пих Александр Николаевич — принуждал перечислять на нужды ВСУ. Однако выяснилось, что впоследствии на эти деньги он купил себе автомобиль», — сообщил он.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир линия украинского фронта на Донбассе рухнет, а ВС РФ окажутся у Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. По его мнению, «это будет самый опасный момент для Украины в этой войне».

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