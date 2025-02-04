Пленный Магиня: рабочим на Украине удерживают зарплату якобы на нужды ВСУ

Пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Магиня заявил, что старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на нужды армии. Его слова приводит РИА Новости.

Магиня рассказал, что на ферме трудились десять рабочих.

«С каждой зарплаты старший — Пих Александр Николаевич — принуждал перечислять на нужды ВСУ. Однако выяснилось, что впоследствии на эти деньги он купил себе автомобиль», — сообщил он.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир линия украинского фронта на Донбассе рухнет, а ВС РФ окажутся у Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. По его мнению, «это будет самый опасный момент для Украины в этой войне».