Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:57, 5 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

Пленный боец ВСУ Мищевский призвал украинцев скрываться от военкомата
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Гражданам Украины следует использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования или уезжать из страны. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Мищевский в беседе с РИА Новости.

Мищевский призвал украинцев уезжать из страны, если есть возможность. «Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо. Просто жил одной жизнью, а тут в один прекрасный момент тебя отправляют непонятно куда, непонятно зачем, а процент, что ты выживешь, очень мал», — сказал он.

Ранее пленный боец ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. «В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений

      Пленный боец ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

      В России появились залежи нераспроданной электроники

      Совбез ООН проведет два заседания по Украине

      20-летняя сестра Бьянки Цензори обнажила ягодицы на пляже

      В Кремле высказались о выплатах жителям приграничья

      Маск пообещал сократить траты американского правительства на СМИ

      В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

      На Украине назвали две важные даты для остановки боевых действий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше