Пленный боец ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

Пленный боец ВСУ Мищевский призвал украинцев скрываться от военкомата

Гражданам Украины следует использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования или уезжать из страны. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Мищевский в беседе с РИА Новости.

Мищевский призвал украинцев уезжать из страны, если есть возможность. «Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо. Просто жил одной жизнью, а тут в один прекрасный момент тебя отправляют непонятно куда, непонятно зачем, а процент, что ты выживешь, очень мал», — сказал он.

Ранее пленный боец ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. «В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — сказал он.