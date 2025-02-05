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09:41, 5 февраля 2025Силовые структуры

Лжесиловики использовали 13-летнюю школьницу в качестве приманки для шантажа мужчин

В Брянске вымогатели использовали 13-летнюю школьницу для шантажа мужчин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Брянске задержали трех мужчин и женщину за вымогательства денег у местных жителей. Об этом в среду, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, члены группы платили деньги 13-летней школьнице, которую использовали в качестве приманки. Девочка знакомилась в интернете с мужчинами, выдавая себя за совершеннолетнюю, и приглашала их в арендованную квартиру. После непродолжительного общения школьницы с клиентом туда врывались мужчины, одетые в форму силовиков, и сожительница одного из них, которая снимала все на камеру. Лжесиловики шантажировали клиентов девочки и требовали денег.

В итоге одному пришлось раскошелиться на 300 тысяч рублей, у второго выманили 290 тысяч рублей. Когда о деятельности вымогателей стало известно настоящим силовикам, они провели задержание и обыски, в ходе которых нашли все улики. В частности, было обнаружено форменное обмундирование и маски, а также компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты, использовавшиеся вымогателями.

22 ноября сообщалось, что в селе Красный Чикой Забайкальского края 15-летняя школьница вымогала у одноклассницы деньги, нанося ей пощечины, и поплатилась.

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