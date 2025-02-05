Популярного телеведущего срочно госпитализировали из-за сильной боли

Английского телеведущего Ричарда Османа прооперировали из-за камня в почке

Популярный английский телеведущий и писатель Ричард Осман рассказал, что его срочно госпитализировали из-за камня в почке. Об этом пишет The Independent.

54-летний телеведущий раскрыл, что недавно проснулся посреди ночи из-за очень сильной боли. «Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал. (...) Это было невероятно больно», — заявил он. Ведущего госпитализировали, затем ему сделали операцию и удалили камень из почки.

«Так что теперь я испытываю настоящую радость от того, что мне не больно», — отметил Осман. Он добавил, что врачи порекомендовали ему пить больше воды, чтобы предупредить появление камней в почках.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял популярный миф о камнях в почках. По словам доктора, их образование не всегда сопровождается болью в пояснице.

