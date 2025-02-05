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11:19, 5 февраля 2025Бывший СССР

Появились сообщения о выходе ВС России на западную окраину Часова Яра

ВС России вышли на западную окраину Часова Яра в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вышли на западную окраину Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«В Часовом Яре зафиксировано успешное продвижение русских войск», — рассказал собеседник канала.

В распоряжении канала появилась информация о наступлении ВС России в городской застройке Часова Яра. Как сообщается, на данный момент Вооруженные сил Украины (ВСУ) контролируют только часть западной окраины города. Российские военные также продвинулись на флангах группировки ВСУ в населенном пункте ДНР.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил о продвижении ВС России в Часовом Яре. Как сообщается, российские войска продолжают фланговый охват сил ВСУ, продвигаясь на южных подступах к городу.

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