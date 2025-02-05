Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 5 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

«РВ»: ВС России продвигаются в Часовом Яре в центре и по флангам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Часовом Яре в центре и по флангам населенного пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские войска продолжают штурмовые действия в городе и на флангах, расширяя зону контроля в центре города и продолжая фланговый охват сил ВСУ, продвигаясь на южных подступах к Часову Яру», — указано в сообщении.

Отмечается, что новые тактические успехи ВС России имеют в микрорайоне «Новосеверный» и южнее урочища Долгое-II.

Ранее пресс-служба Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», сообщила, что в районе населенного пункта Часов Яр после перехода российских сил канала Северский Донец — Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

      Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

      В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

      Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

      Джулия Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

      Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

      Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше