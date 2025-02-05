Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

«РВ»: ВС России продвигаются в Часовом Яре в центре и по флангам

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Часовом Яре в центре и по флангам населенного пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские войска продолжают штурмовые действия в городе и на флангах, расширяя зону контроля в центре города и продолжая фланговый охват сил ВСУ, продвигаясь на южных подступах к Часову Яру», — указано в сообщении.

Отмечается, что новые тактические успехи ВС России имеют в микрорайоне «Новосеверный» и южнее урочища Долгое-II.

Ранее пресс-служба Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», сообщила, что в районе населенного пункта Часов Яр после перехода российских сил канала Северский Донец — Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ.