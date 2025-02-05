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16:30, 5 февраля 2025Культура

Пригожин оценил шансы на возвращение пропавшего на СВО зятя

Продюсер Иосиф Пригожин назвал маловероятным возвращение пропавшего на СВО зятя
Ольга Коровина
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин сообщил, что возвращение его зятя, который год назад пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО), маловероятно. Его комментарий приводит издание StarHit.

Пригожин рассказал, что по возможности помогает своей дочери Данае, которая тяжело переживает эту ситуацию. «Прошел год, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом говорить», — сообщил продюсер.

Ранее стало известно, что зять Пригожина Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения СВО. По словам дочери продюсера, новостей о ее муже нет, и девушка не хочет «хайпиться на этой теме».

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