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13:03, 5 февраля 2025Экономика

Банк России увеличит продажи валюты

Минфин России сообщил об уменьшении направления средств на покупку валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

В период с 7 февраля по 6 марта 2025 года Министерство финансов будет направлять Банку России на покупку валюты и золота 3,3 миллиарда рублей в день (всего 66,5 миллиардов). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с тем, что ЦБ дополнительно каждый день продает на рынке валюту в эквиваленте 8,86 миллиарда, общие продажи составят 5,56 миллиарда рублей в день. В январе регулятор реализовывал валюты на 4,76 миллиарда рублей в сутки.

Причиной увеличения продаж стал недобор нефтегазовых доходов. По итогам января они оказались на 34,7 миллиарда рублей ниже запланированного уровня. В феврале Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы размере 101,2 миллиарда рублей.

Что касается курса рубля, то большинство аналитиков оценивает влияния продаж валюты Центробанком как нейтральное ввиду незначительного по сравнению с объемом торгов уровня. Таким образом, нельзя говорить, что предстоящие изменения могут поддержать российскую валюту.

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