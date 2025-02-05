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12:39, 5 февраля 2025Наука и техника

Раскрыта техническая особенность PlayStation 6

Экс-глава PlayStation Лейден заявил, что PS6 обязательно получит дисковод
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sony

Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден раскрыл некоторые технические особенности PS6 в рамках YouTube-подкаста Kiwi Talkz.

В разговоре с ведущим Лейден обсуждал вопрос отказа от дисковода в будущем поколении игровых консолей. Экс-руководитель PlayStation уверен, что Sony не пойдет на этот шаг — по крайней мере, в случае с PS6. Таким образом, он сообщил, что дисковод для физических дисков останется одной из особенностей приставки.

По оценке Шона Лейдена, Sony является цифровой платформой номер 1 в 170 странах. Специалист заметил, что в компании обязаны задать себе вопрос, готовы ли они потерять некоторые рынки, если сделают консоли полностью цифровыми. «Смогут ли пользователи в сельской местности Италии получить достойное интернет-соединение, чтобы наслаждаться играми?» — подчеркнул Лейден.

Топ-менеджер заявил, что флагманские консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X имеют дисковод. На рынке есть версии PS5 без дисковода, подобного устройства нет и в новой PS5 Pro, однако пользователи могут докупить аксессуар для чтения дисков отдельно. В заключение Шон Лейден заметил, что дискуссия о полном отказе от дисководов идет еще с момента выхода PlayStation 4 в 2013 году.

Ранее инсайдер под ником AMD Kepler L2 сообщил, что Sony представит консоль нового поколения PlayStation в 2027 году. По его информации, активная стадия тестирования оборудования для PS6 начнется в 2025 году.

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