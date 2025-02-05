Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

Президент России Владимир Путин счел удовлетворительными первые шаги в работе Александра Хинштейна на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Подробный комментарий главы государства приводит РИА Новости.
В среду, 5 февраля, Путин пообщался с Хинштейном в Кремле. Президент России пожелал врио губернатора Курской области действовать в том же режиме и в будущем.
«В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные», — отметил Путин.
На встрече с Хинштейном глава государства назвал недостаточными выплаты для жителей Курской области, которые лишились домов в результате обстрелов. Временный губернатор рассказал, что сейчас людям, попавшим в беду, власти выплачивают по 150 тысяч рублей.