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19:51, 5 февраля 2025Россия

Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

Путин счел удовлетворительными первые шаги в работе Хинштейна в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин счел удовлетворительными первые шаги в работе Александра Хинштейна на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Подробный комментарий главы государства приводит РИА Новости.

В среду, 5 февраля, Путин пообщался с Хинштейном в Кремле. Президент России пожелал врио губернатора Курской области действовать в том же режиме и в будущем.

«В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные», — отметил Путин.

На встрече с Хинштейном глава государства назвал недостаточными выплаты для жителей Курской области, которые лишились домов в результате обстрелов. Временный губернатор рассказал, что сейчас людям, попавшим в беду, власти выплачивают по 150 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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