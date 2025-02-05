Путин тремя словами оценил работу российских военных на курском направлении

Путин: Морпехи ВС России на курском направлении воюют круто, грамотно, дерзко

Президент России Владимир Путин оценил работу военнослужащих ВС РФ в курском приграничье тремя словами: они воюют круто, грамотно, дерзко. Речь идет о морских пехотинцах-дальневосточниках, речь о них зашла в ходе встречи российского лидера с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле, передает ТАСС.