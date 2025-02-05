Президент Путин ввел в президиум Госсовета премьера Мишустина и мэра Собянина

Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета — в его состав глава государства ввел среди прочих премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергей Собянина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме перечисленных в состав президиума Госсовета также вошли главы Бурятии и Татарстана Алексей Цыденов и Рустам Минниханов, губернаторы Московской, Нижегородской и Архангельской областей Андрей Воробьев, Андрей Никитин и Александр Цыбульский.

Другие члены президиума — помощник Путина Алексей Дюмин и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Всего в состав президиума вошли 26 человек.

Ранее сообщалось, что Путин назначил экс-советника министра обороны Тамару Тягину на новую должность.