Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 5 февраля 2025Россия

Путин утвердил состав президиума Госсовета

Президент Путин ввел в президиум Госсовета премьера Мишустина и мэра Собянина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета — в его состав глава государства ввел среди прочих премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергей Собянина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме перечисленных в состав президиума Госсовета также вошли главы Бурятии и Татарстана Алексей Цыденов и Рустам Минниханов, губернаторы Московской, Нижегородской и Архангельской областей Андрей Воробьев, Андрей Никитин и Александр Цыбульский.

Другие члены президиума — помощник Путина Алексей Дюмин и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Всего в состав президиума вошли 26 человек.

Ранее сообщалось, что Путин назначил экс-советника министра обороны Тамару Тягину на новую должность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      Защита Пашаева прокомментировала его обман мужа «королевы марафонов»

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше