Ранее судимая россиянка из ревности подожгла дом соперницы и попала на видео

Жительница Ельца из ревности попыталась сжечь дом предполагаемой соперницы

Жительница Ельца приревновала мужа к предполагаемой сопернице и попыталась сжечь ее дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Липецкой области и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как женщина подъезжает к дому потерпевшей на машине, обливает фасад здания неизвестной жидкостью из канистры и поджигает. Когда огонь вспыхивает, злоумышленница скрывается с места преступления.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась 26-летняя потерпевшая. Она пояснила, что днем 2 февраля кто-то попытался поджечь ее дом — в результате случившегося оказался поврежден фасад здания, а предварительный ущерб составил три миллиона рублей.

Вскоре силовики задержали подозреваемую — ей оказалась 38-летняя местная жительница. По словам женщины, она облила бензином дом соперницы из ревности и попыталась его сжечь. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Пермском крае задержали мужчину, который попытался сжечь здания почты и банка после обмана мошенников.