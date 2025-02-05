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17:17, 5 февраля 2025Путешествия

Разъяренный слон сбросил туриста с мотоцикла и пронзил его бивнем в Индии

TOI: Слон сбросил туриста из Германии с мотоцикла и пронзил его бивнем в Индии
Алина Черненко

Фото: Anuwar Hazarika / Reuters

В Индии слон сбросил туриста из Германии с мотоцикла и пронзил его бивнем, когда тот попытался проехать мимо. Об этом сообщает местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что несчастный случай произошел во вторник, 4 февраля, в заповеднике тигров Анамалай на юге страны. 77-летний Михаэль Шульц ехал по дороге и проигнорировал стоящее на ней дикое животное, в отличие от других водителей, которые остановились в нескольких метрах от него.

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Немец приблизился к слону, и тот отбросил его вместе с мотоциклом в сторону, после чего иностранец упал на обочину. Тем временем водитель грузовика посигналил, чтобы отвлечь разъяренного зверя, но это не помогло. Когда Шульц пришел в себя и встал, чтобы снова сесть на мотоцикл, слон повалил его на землю, проткнув тело бивнем.

Туриста с тяжелыми травмами отвезли в больницу на ближайшей чайной плантации и оказали ему первую помощь. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее трагический инцидент с участием слона произошел в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике. Там пожилой турист пытался спасти своих внуков от напавшего на них дикого зверя и был затоптан.

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