Рекордные расходы Польши на оборону объяснили

Рекордные расходы Польши на оборону среди других союзников по НАТО объясняются желанием противодействовать российской угрозе, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует журнал Politico.
«Польша является лидером НАТО по военным расходам по двум причинам: чтобы держать Америку близко и Россию на расстоянии», — приводит издание слова министра.
Politico указывает, что в текущем 2025 году Варшава намерена потратить на оборону более 4,7 процента национального ВВП при требовании для членов НАТО в 2 процента. «Большая часть этой суммы идет на новое вооружение для модернизации и расширения вооруженных сил Польши: по оценкам Косиняк-Камыша, на американское вооружение было потрачено от 55 до 60 миллиардов долларов», — говорится в материале.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров.