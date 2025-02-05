Рекордные расходы Польши на оборону объяснили

Польша объяснила рекордные расходы на оборону желанием держать РФ на расстоянии

Рекордные расходы Польши на оборону среди других союзников по НАТО объясняются желанием противодействовать российской угрозе, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует журнал Politico.

«Польша является лидером НАТО по военным расходам по двум причинам: чтобы держать Америку близко и Россию на расстоянии», — приводит издание слова министра.

Politico указывает, что в текущем 2025 году Варшава намерена потратить на оборону более 4,7 процента национального ВВП при требовании для членов НАТО в 2 процента. «Большая часть этой суммы идет на новое вооружение для модернизации и расширения вооруженных сил Польши: по оценкам Косиняк-Камыша, на американское вооружение было потрачено от 55 до 60 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров.

