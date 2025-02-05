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08:43, 5 февраля 2025Мир

Рекордные расходы Польши на оборону объяснили

Польша объяснила рекордные расходы на оборону желанием держать РФ на расстоянии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Рекордные расходы Польши на оборону среди других союзников по НАТО объясняются желанием противодействовать российской угрозе, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует журнал Politico.

«Польша является лидером НАТО по военным расходам по двум причинам: чтобы держать Америку близко и Россию на расстоянии», — приводит издание слова министра.

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Politico указывает, что в текущем 2025 году Варшава намерена потратить на оборону более 4,7 процента национального ВВП при требовании для членов НАТО в 2 процента. «Большая часть этой суммы идет на новое вооружение для модернизации и расширения вооруженных сил Польши: по оценкам Косиняк-Камыша, на американское вооружение было потрачено от 55 до 60 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров.

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