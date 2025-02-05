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11:19, 5 февраля 2025Мир

Россия представила проект мировой информационной безопасности

Россия представила в ООН проект концепции мировой информационной безопасности
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия представила в ООН проект концепции мировой информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в ходе выступления на «Инфофоруме-2025», передает РИА Новости.

«Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности», — рассказал он.

Храмов подчеркнул, что целью данного документа является попытка урегулировать процесс превращения информационных технологий в инструмент геополитического сдерживания, а также попытки стран Запада замедлить научно-техническое развитие остального мира. Он отметил, что Россия также подвергается информационному давлению со стороны стран НАТО.

Ранее исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что попытки президента США Дональда Трампа добиться денуклеаризации России и Китая, сократив их ядерные потенциалы, обречены на провал. Он также обратил внимание, что подобные обсуждения должны включать в себя переговоры с Францией и Великобританией.

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