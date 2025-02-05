Кимбалл: Попытки Трампа добиться денуклеаризации России обречены на провал

Попытки президента США Дональда Трампа добиться денуклеаризации России и Китая, сократив их ядерные потенциалы обречены на провал. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов», — рассказал глава ассоциации.

Кимбалл также напомнил о наличии ядерного оружия у Великобритании и Франции, указав, что «ядерная пятерка» несет совместную ответственность и обязана прорабатывать вопрос контроля над вооружениями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желание получить ядерное оружие выдает в президенте Украины Владимире Зеленском маньяка. По ее словам, подобные требования «доказывают, что атомные станции для Зеленского — не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа».