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11:13, 5 февраля 2025Мир

На Западе оценили шансы Трампа сократить ядерный потенциал России и Китая

Кимбалл: Попытки Трампа добиться денуклеаризации России обречены на провал
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Попытки президента США Дональда Трампа добиться денуклеаризации России и Китая, сократив их ядерные потенциалы обречены на провал. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов», — рассказал глава ассоциации.

Кимбалл также напомнил о наличии ядерного оружия у Великобритании и Франции, указав, что «ядерная пятерка» несет совместную ответственность и обязана прорабатывать вопрос контроля над вооружениями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желание получить ядерное оружие выдает в президенте Украины Владимире Зеленском маньяка. По ее словам, подобные требования «доказывают, что атомные станции для Зеленского — не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа».

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