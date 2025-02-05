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19:07, 5 февраля 2025Бывший СССР

Россия сможет размещать военные объекты в Белоруссии

Договор о СГ позволит России размещать военные объекты в Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) позволит России размещать военные объекты на территории Белоруссии. Соответствующие положения закреплены в документе, опубликованном сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как указано в договоре, военные и иные объекты могут быть размещены на территории страны в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии.

«В соответствий с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии (...) в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации», — говорится в документе.

Договор также описывает механизм противодействия санкциям со стороны Москвы и Минска. Отмечается, что республики смогут инициировать рассмотрение вопроса о коллективном противодействии ограничительным мерам, введенным третьими странами.

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