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18:36, 5 февраля 2025Бывший СССР

Договор о Союзном государстве описал механизм противодействия санкциям

Договор о СГ позволит Москве и Минску коллективно противодействовать санкциям
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) позволит России и Белоруссии коллективно противодействовать санкциям, которые будут введены в отношении любой из стран. Механизм противодействия санкциям описан в документе, опубликованном сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В случае введения санкций против Минска или Москвы, любая сторона может инициировать рассмотрение вопроса о коллективном противодействии ограничительным мерам. В частности, оно может проявляться в осуществлении взаимной поддержки в рамках государственной экономической политики и принятием необходимых мер органами СГ.

«В случае применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями односторонних ограничительных мер экономического и иного характера в отношении любой из Сторон, любая Сторона. может инициировать рассмотрение вопроса о коллективном противодействии данным ограничительным мерам», — говорится в договоре.

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