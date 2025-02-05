Договор о Союзном государстве описал механизм противодействия санкциям

Договор о СГ позволит Москве и Минску коллективно противодействовать санкциям

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) позволит России и Белоруссии коллективно противодействовать санкциям, которые будут введены в отношении любой из стран. Механизм противодействия санкциям описан в документе, опубликованном сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В случае введения санкций против Минска или Москвы, любая сторона может инициировать рассмотрение вопроса о коллективном противодействии ограничительным мерам. В частности, оно может проявляться в осуществлении взаимной поддержки в рамках государственной экономической политики и принятием необходимых мер органами СГ.

«В случае применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями односторонних ограничительных мер экономического и иного характера в отношении любой из Сторон, любая Сторона. может инициировать рассмотрение вопроса о коллективном противодействии данным ограничительным мерам», — говорится в договоре.

