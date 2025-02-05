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19:23, 5 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали лучшие способы избавиться от плесени в доме

Эксперт Васильев: Избавиться от плесени в доме можно с помощью перекиси водорода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Избавиться от плесени в доме можно с помощью перекиси водорода. Лучшие способы решить эту проблему россиянам назвал основатель компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с Life.ru.

Специалист напомнил, что грибок, как правило, появляется в местах с высокой влажностью и недостаточной вентиляцией. Излюбленные места возникновения плесени — негерметичные участки, в которые проникает холодный воздух, создающий идеальные условия для ее размножения (плиточная кладка с разрушенными швами, углы комнат, потолки или пространство под плинтусами). Помимо этого, плесень может появляться по причине некачественной установки окон — например, со смещением уплотнителя или оставлением зазоров между стеной и рамой. Однако, пожалуй, самым частым местом, где появляется грибок, служит ванная комната: он может разрастись из-за протекающей трубы в перекрытии, протечек от соседей, поврежденной гидроизоляции на верхнем этаже или забитой вентиляции.

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«Места появления плесени надо как следует загерметизировать, но перед устранением причины надо убрать сам грибок. Справиться с этим поможет механическая очистка, если плесень не глубокая», — посоветовал эксперт. Одним из наиболее эффективных народных средств от грибка Васильев назвал перекись водорода, которую необходимо развести с водой в равных долях и затем нанести на поврежденные участки. Рабочим средством также является нашатырь, который следует смешать с водой в соотношении 1:1, распылить на пораженные места и затем смыть. Наконец, хорошим помощником в избавлении от плесени служит бура, стакан которой специалист предложил развести в четырех литрах воды, нанести на плесень и оставить на час, повторяя процедуру до тех пор, пока та не исчезнет. Он подчеркнул, что при работе с любым из вышеуказанных веществ нужно использовать защитные перчатки и очки, поскольку они достаточно агрессивны.

Предотвратить повторное появление плесени поможет использование антисептиков на масляной основе. После полного очищения пораженных участков Васильев порекомендовал загерметизировать монтажной пеной, герметиком либо уплотнительной лентой все щели.

Ранее в феврале две трети россиян заявили, что сталкивались с появлением плесени в квартире.

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