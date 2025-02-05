Масштабы распространения плесени в квартирах россиян оценили

«Роквул»: 62 процента россиян сталкивались с образованием плесени в квартире

С образованием плесени в квартире сталкивались две трети россиян. Где чаще всего она встречается, выяснили в компании «Роквул». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, с плесенью в квартирах встречались 62 процента россиян. При этом треть из них не принимала никаких мер по борьбе с ней. В большей части случаев грибок появляется в ванной — этой комнатой ареал распространения плесени ограничили 29 процентов респондентов. Вторым по популярности местом стали оконные откосы — здесь плесневые грибы поселяются в 23 процентах случаев. На кухне плесень обнаруживали 20 процентов опрошенных. Кроме того, среди излюбленных мест грибка информанты называли углы комнаты и потолок. В целом плесень не особо капризна — во всех комнатах квартиры ее находил каждый десятый участник исследования.

Наибольшую опасность для здоровья представляют черная, желтая и белая разновидности плесени. Грибок, как пояснил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист в сети «Инвитро» Андрей Поздняков, проникает в организм человека через кожу, нос и рот. Выделяемые плесневыми грибами ядовитые испарения могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы, пневмонии и синусита, а также привести к головным болям, сыпи и проблемам со сном. Вдобавок грибок считается сильным аллергеном. «Соседство с грибами — это серьезное испытание даже для здоровой иммунной системы, а люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и маленькие дети — это уязвимые мишени для грибов», — напоминает специалист.

Плесень любит непроветриваемые помещения с влажностью поверхности более 5 процентов и воздуха — свыше 60 процентов. В таких комнатах обычно скапливается много жидкости и пара либо имеются протечки. Нельзя забывать, что плесень образуется не только на видимых поверхностях, но и внутри материалов. 40 процентов информантов в борьбе с грибком решились на ремонт с дезинфекцией и утеплением стен и окон. 14 процентов соотечественников избавились от плесени лишь с помощью службы дезинфекции, а 11 процентам хватило народных методов — регулярного проветривания, обработки нашатырным спиртом и перекисью водорода. 6 процентов респондентов решили проблему радикально — сменили жилье.

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