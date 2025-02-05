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14:41, 5 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали об изменении процедуры вступления в наследство

В РФ изменился порядок выдачи свидетельства о праве на наследство
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 5 февраля в России начал действовать новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Об изменениях «Вечерней Москве» рассказал юрист Глеб Подъяблонский.

Теперь нотариус сможет получить все необходимые данные через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Туда будет внесена информация, необходимая нотариусам для выдачи свидетельства о праве на наследство.

До этого людям приходилось самим предоставлять необходимую информацию нотариусу, а в случае спорных моментов обращаться в суд, объяснил специалист. Создание реестра должно упростить процедуру вступления в наследство, однако это возможно только после полного обновления информации в системе, когда все списки будут оцифрованы.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что новый порядок помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.

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