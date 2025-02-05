Россиянин избил женщину за вопрос о породе собаки

Пьяный житель Твери избил женщину за вопрос о породе его собаки

Пьяный житель Твери избил женщину за вопрос о породе его собаки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что все произошло возле одного из домов по Петербуржскому шоссе. Горожанка шла по улице со своей собакой, когда навстречу ей выдвинулся 44-летний житель Заволжского района.

Прохожая решила поинтересоваться, не бойцовский ли у мужчины пес, вместо ответа она получила два удара. После этого мужчина поспешил скрыться.

Полицейские вычислили обидчика россиянки. В прошлом он был неоднократно судим. Мужчина признал свою вину, однако причину своего агрессивного поведения не раскрыл.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина снимала драку на телефон и была избита металлической банкой. Пострадавшей разбили губу. Полиция организовала проверку по факту случившегося.