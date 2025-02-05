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07:31, 5 февраля 2025Путешествия

Россиянин поехал в Словакию и попал в крупнейшее цыганское гетто в Европе

Алина Черненко

Фото: Gregorio Borgia / AP

Российский путешественник поехал в город Кошице в Словакии и попал в крупнейшее цыганское гетто в Европе. Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в 1980-х годах в этом городе построили многоквартирные панельные дома, которые были задуманы как социальное жилье для нуждающихся слоев населения. Квартиры давали малообеспеченным гражданам, в том числе цыганам, которые в большом количестве жили по всей округе. К 1990-м годам этот район превратился в цыганское гетто.

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Россиянин рассказал, что ему не удалось пообщаться ни с кем из жителей этой местности, потому что они не говорили ни на словацком, ни на английском. Но через какое-то время к нему подошел пожилой мужчина по имени Мартин, который поинтересовался, нужна ли ему помощь, а потом предложил ему купить еду в магазине и приготовить ее у него дома.

«Проще говоря, Мартин позвал меня в гости — ведь он же понял, что мне интересно посмотреть на цыганскую жизнь. Но сделал он это не бесплатно — я должен был купить еду для его семьи», — пояснил путешественник.

Блогер согласился на предложение цыгана и пошел к нему домой с купленными продуктами. Оказалось, что семья Мартина из 11 человек ютится в двухкомнатной квартире.

«Они вынуждены жить в таких "спартанских" условиях постоянно. В квартире нет нормального водопровода, нет газа, а главное — нет свободного места», — поделился автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в венгерской деревне и зашел в гости к местному фермеру. Мужчина угостил россиянина главным венгерским блюдом — лангошем, супом из рыбы и пивом.

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