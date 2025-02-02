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18:02, 2 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал визит к фермеру в Венгрии фразой «какой же обед без пива?»

Алина Черненко

Фото: kielcscn / Shutterstock / Fotodom  

Российский путешественник побывал в венгерской деревне, зашел в гости к местному фермеру и описал визит фразой «какой же обед без пива?». Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что венгр по имени Винс и его жена придумали небольшой бизнес — они сделали свою ферму открытой для гостей и организовали там кафе. На ферме проживают куры, попугаи, павлины, поросята, кабаны и другие животные, а в заведении угощают местной едой.

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Россиянин признался, что Винс не говорил ни на английском, ни на русском языке, поэтому на помощь ему пришел онлайн-переводчик. Фермер предложил блогеру попробовать главное венгерское блюдо — знаменитый лангош — и суп из рыбы.

«Лангош — это довольно вкусная, но очень жирная еда. Мало того, что лепешка жарится в кипящем масле — так сверху на ее добавляется еще и приличный слой майонеза», — поделился путешественник.

Вскоре Винс принес россиянину бутылку пива, которое, по его словам, «хорошо идет» с местной едой. «Должен признать, что в жаркий день пенный напиток действительно оказался весьма кстати. Да и еда уже не казалась такой жирной — это правда», — порадовался автор, добавив, что весь обед обошелся ему в 3 тысячи форинтов (примерно 750 рублей).

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Официантка принесла ему русский гуляш и местную фруктовую водку.

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