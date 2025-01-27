Россиянин описал обед в столовой Венгрии фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно»

Российский путешественник побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Своими впечатлениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Когда официантка узнала, что блогер приехал из России, она начала улыбаться и немного говорить по-русски. «"Для тебя — русский гуляш и водка", — девушка сказала это с таким уверенным видом, что я даже не стал спорить. — "Такую вкусную еду ты можешь попробовать только дома или в нашей столовой"», — процитировал ее россиянин.

Первым делом официантка принесла гостю рюмку ледяной домашней палинки — венгерской фруктовой водки крепостью 45-50 градусов. Через несколько минут она поставила на стол гуляш.

«Кроме того, что порция была просто огромная, само блюдо тоже оказалось очень вкусным. Я бы даже сказал, по-домашнему вкусным», — признался автор публикации.

В конце трапезы девушка принесла россиянину бутылку румынского пива, которое пользуется большой популярностью у местных жителей.

«Самое приятное, что весь мой обед стоил совсем недорого. Огромная порция мясного гуляша, ледяная рюмка палинки и бутылка местного пива обошлись всего в 2 тысячи форинтов (это около 500 рублей)», — порадовался путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой в польской деревне и описал увиденное фразой «нам поляков не понять». По его словам, многие местные жители приходили в заведение, чтобы взять еду навынос.

