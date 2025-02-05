Россиянка привезла из Дубая шоколадки для родственников и нарвалась на штраф

В аэропорту Минвод в багаже россиянки нашли полсотни плиток дубайского шоколада

Россиянка привезла на родину из Дубая полсотни плиток шоколада и нарвалась на штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России.

Уточняется, что сотрудники таможни Минеральных Вод остановили 48-летнюю женщину в зеленом коридоре аэропорта. В ее багаже нашли более 12 килограммов сладостей стоимостью 164 тысячи рублей. Пассажирка пояснила, что она привезла дубайский шоколад для себя, дочери, родственников и соседей.

В отношении россиянки возбудили дело об административном правонарушении по статье «недекларирование товаров». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от половины до двукратной стоимости товара.

В январе похожая история произошла в аэропорту Тюмени. Там задержали двух мужчин, которые пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей.